Hyundai.de wurde neu gestaltet

Hyundai hat seine Kundenhomepage www.hyundai.de neu gestaltet. Sie setzt zudem neue Schwerpunkte. So rücken Informationen zu den Themen Elektromobilität und Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund. Auch die Händlersuche wurde optimiert. Bereits jetzt schon plant Hyundai die Weiterentwicklung der Website mit neuen interaktiven Modulen, mit Zugriff auf eine pan-europäische Produktdatenbank und mit einem neuen Konfigurator. Weiterhin wird ein sogenannter Content Hub entwickelt – eine Plattform, auf der alle Inhalte zu einem Thema zusammenfließen, zum Beispiel Blogs, Podcasts, Videos etc. (aum)