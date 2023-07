Porsche integriert Funktionen seiner App in Carplay

Porsche integriert als erster Autohersteller Funktionen seiner eigenen App in Apple Carplay. Dadurch wird der Zugriff auf die Bedienung erleichtert. So lassen sich Komfort- und Entertainmenteinstellungen direkt in Carplay vornehmen.

Zu den Funktionen, die sich auch über die My-Porsche App-bedienen lassen, gehören Audio-Einstellungen wie Klangprofile, der Wechsel von Radiosendern, die Anpassung von Einstellungen für die Klimatisierung und die Ambientebeleuchtung. Des Weiteren werden dem Kunden kombinierte Funktionen als Wellness Modes wie „Relax“, Aufwärmen“ und „Erfrischen“ per Quick Action in Carplay angeboten. Darüber hinaus können Kunden während der Fahrt mit ihrem Porsche verschiedene Fahrzeugfunktionen über Siri steuern.



Die Verbindung funktioniert schnell und unkompliziert über das Scannen eines im PCM angezeigten QR-Codes. (aum)