Kia schafft Position des Director PBV

Pierre-Martin Bos ist zum Leiter des Bereichs Spezialfahrzeuge bei Kia in Europa ernannt worden. Der Franzose arbeitet in dieser Funktion von Frankfurt aus.

Die Position des Director PBV (Purpose-built Vehicles) ist neu geschaffen worden. Kia will in diesem Geschäftsfeld elektrische und vernetzte Lieferwagen, Shuttlemobile und Robotaxis entwickeln. Ein erstes Modell soll in zwei Jahren auf den Markt kommen.



Pierre-Martin Bos bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche mit. Er studierte Maschinenbau und graduierte 1998 in Paris zum Master in Motorenentwicklung. In seiner anschließenden Managementlaufbahn arbeitete er für Fiat, Fiat Chrysler und Stellantis in verschiedenen Ländern. Als Managing Director von Fiat Professional prägte er das LCV-Geschäft in zahlreichen europäischen Märkten. Als Leiter LCV & B2B managte er zuletzt in diesem Segment die Aktivitäten für alle Stellantis-Marken im Nahen Osten und Afrika. (aum)