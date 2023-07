Kymco bringt ersten Dreirad-Roller mit zwei Zylindern

Ausgerüstet mit dem 51 (38 kW) starken Motor des AK 550i bringt nun auch Kymco einen Dreirad-Roller auf den Markt, der ab einem Alter von 21 Jahren auch mit dem Pkw-Führerschein gefahren werden darf. Der CV3 550i ist das erste Fahrzeug im Segment mit Zweizylinder-Motor. Die Parallelogramm-Aufhängung der beiden Vorderräder mit doppelten, voneinander unabhängigen Upside-down-Teleskopgabeln ermöglicht Schräglagen von bis zu 40 Grad. Ausgestattet ist der Kymco unter anderem mit einem neigbaren LED-Display, Tempomat, Navigation und Smartphone-Konnektivität, Heizgriffen, verstellbarem Windschild und Antriebsschlupfregelung sowie einem schlüssellosem Startsystem.

Der 550-Kubik-Motor entwickelt ein maximales Drehmoment von 52 Newtonmetern und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 160 km/h. Im Rain-Modus wird die Leistung auf 34 PS (25 kW) und der Topspeed auf 140 km/h zurückgenommen. Die Kraftübertragung erfolgt über einen Zahnriemen, das Hinterrad läuft in einer Zwei-Armschwinge. Beim Anhalten, etwa an einer Ampel, kann der Neigemechanismus per Schalter am Lenker gesperrt werden, so dass die Füße oben bleiben können.



Der Kymco CV3 550i wird für 13.599 Euro angeboten. (aum)