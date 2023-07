Das Head-up-Display für Motorradfahrer ist da

BMW präsentiert an diesem Wochenende auf den „BMW Days“ in Berlin die Connected Ride Smartglasses. Die Motorradbrille, die unter dem Helm getragen wird, dient als Head-up-Display und projiziert zum Beispiel die Navigationsdaten, Geschwindigkeit oder den eingelegten Gang direkt in das Sichtfeld des rechten Glases. Der kleine Projektor sitzt oben am linken Gestellrands. Die Smartglasses lassen sich per Bluetooth und App mit dem Smartphone koppeln. Die Positionierung der Projektion sowie die Auswahl der Einstellungen kann auch während der Fahrt über den Multicontroller am Lenker vorgenommen werden. Der Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu zehn Stunden.

Darüber hinaus liefert BMW Motorrad zum Brillenrahmen zwei Sets an zertifizierten UVA/UVB-Gläsern. Der eine Satz Gläser ist zu 85 Prozent transparent und kann für Helme mit integriertem Sonnenvisier genutzt werden. Der andere hat getönte Gläser und ist damit direkt als Sonnenbrille nutzbar. Zudem sind zwei Standardgrößen mit unterschiedlichen Nasenpads erhältlich.



Für Brillenträger gibt es einen RX-Adapter (+/- 4,5 Dioptrien). Dieser kann direkt online bestellt werden. Der dazugehörige QR-Code befindet sich jeweils in der Bedienungsanleitung der Connected Ride Smartglasses. Die Head-up-Display-Brille kostet 690 Euro und ist ab August zu haben. (aum)