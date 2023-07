Volta Trucks entscheidet sich für ZF

ZF und Volta Trucks haben eine langfristige Vereinbarung zur Lieferung von Komponenten und Systemen getroffen. So wird der vollektrische Volta Zero von ZF mit dem Notbremssystem On Guard Active, dem elektronischen Bremssystem einschließlich der Bremspedalbox, der elektronischen Stabilitätskontrolle ESC smart und der elektro-pneumatischen Handbremse On Hand ausgestattet. Der Spurverlassenswarner On Lane Alert sowie die Lenksystem-Komponenten einschließlich der Lenksäule und des Lenkgetriebes gehören ebenfalls dazu. Das elektronische Luftfederungssystem Opti Ride ECAS erlaubt die die automatische und manuelle Anpassungen der Fahrgestellhöhe beim Andocken und Beladen.

Darüber hinaus stattet Volta den Zero mit dem IFS-Achssystem von ZF, einer Einzelradaufhängung (Independent Front Suspension), aus. Mit dem Platz sparenden Design ermöglicht es die niedrige Anordnung der Fahrerkabine für leichtes Ein- und Aussteigen und eine verbesserte Sicht des Fahrers, gerade wie es der Volta Zero mitbringt. Ein breites Spektrum an Varianten der neuen Achse vom Typ RL 82 ET mit unterschiedlichen Querlenkern unterstützt den Einbau in Fahrzeugen mit einer Breite von 2,30 bis 2,60 Meter und einer Achslast von bis zu 8,2 Tonnen. Ebenso verfügbar ist das Modell RL 80 ET, das die spezifischen Anforderungen des nordamerikanischen Marktes bezüglich der Fahrzeugbreiten und Radgrößen erfüllt.



Je nach Bereifung ist ein Lenkeinschlag von bis zu 56 Grad möglich. Das IFS-Achssystem IFS verbessert die Fahrsicherheit durch hohe Spurhalteeigenschaften und Kurvenstabilität. Außerdem eliminiert es unerwünschte Stöße und Bremslenkeinflüsse. Aufgrund der hervorragenden Wanksteifigkeit sind Stabilisatoren in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich. (aum)