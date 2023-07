Alpine A110 S mit englischer Note

Alpine hat im Vorfeld des Grand Prix von Großbritannien in Silverstone den A110 S „Enstone Edition“ vorgestellt. Das auf 300 Stück limitierte Sondermodell nimmt Bezug auf dem Formel-1-Standort der Marke im britischen Enstone. Besondere Kennzeichen sind Karbonelemente im Interieur, die in der gleichen Werkstatt hergestellt werden, wie die Kohlefaserteile der Formel-1-Autos. Hierzu zählen Sonnenblenden, Mittelkonsole und die Ausstiegsleisten. Als Lackierung für die Sonderserie stehen zwei matte Grautöne zur Wahl. Weiteres Merkmal ist der britische Union Jack auf dem mattschwarzen Dach. Im Vereinigten Königreich ist er serienmäßig, in anderen Märkten optional verfügbar.

Der 300 PS (221 kW) starke 1,8-Liter-Turbobenziner beschleunigt das Fahrzeug in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht auf der Rennstrecke eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h (mit optionalem Aerokit). Eine Plakette mit der Produktionsziffer von 1 bis 300 weist auf den exklusiven Charakter des Editionsmodells hin. Zu jedem Fahrzeug gibt es ein Echtheitszertifikat des BWT Alpine F1Teams. Der Alpine A110 S Enstone Edition kostet 85.000 Euro. (aum)