CF Moto bringt die 800 NK auf den Markt

CF Moto erweitert seine Naked-Bike-Line in Europa um die 800 NK als bislang hubraumstärkstes Modell. Der Zweizylinder des Joint-Venture-Partners von KTM leistet 95 PS (70 kW) bei 8000 Umdrehungen in der Minute und liefert bis zu 79 Newtonmeter Drehmoment. Der gleiche Motor treibt beispielsweise auch die KTMN 790 Adventure an, die bei CF Moto gebaut wird.

Die 186 Kilogramm leichte 800 NK wird als Modell Sport und als besser ausgestattete Advanced (189 kg) angeboten. Beide sind serienmäßig mit Antihoppingkupplung, Tempomat und drei Fahrmodi ausgestattet. Die Advanced verfügt über einen Quickshifter, einen anderen Lenker und ein größeres Display mit größerem Konnektivitätsumfang sowie einen Lenkungsdämpfer. Sie kommt etwas später auf den Markt.

Die CF Moto 800 NK Sport kostet 7390 Euro plus Liefernebenkosten (Österreich: 8199 Euro; Schweiz: 7390 CHF). (aum)