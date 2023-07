32 Meter langer Elektro-Lkw fährt in Göteborg

Das Transportunternehmen Mattson Akeri aus Göteborg testet einen Volvo FH Electric im so genannten High-Capacity-Transport (HCT). Der Lkw ist mit zwei Anhängern 32 Meter lang und kann ein Gesamtzuggewicht von 74 Tonnen bewältigen. Eingestezt wid das Fahrzeug im Hafengebiet der Stadt. Der Volvo FH Electric 6X4 wird während der Fahrerpause an zwei 180-kW-Schnellladegeräten der Spedition mit Ökostrom geladen und ist bis zu zwölf Stunden im Einsatz. Langfristig soll der Lang-Lkw auch zwischen Göteborg und der 70 Kilometer entfernten Stadt Boras verkehren.

In Europa gibt es eine Reihe von laufenden und geplanten HCT-Projekten. Ein Beispiel ist Finnland, wo das Fahren mit 76 Tonnen Gesamtgewicht und 34,5 Meter langen Lkw-Kombinationen auf den meisten Straßen erlaubt ist. In Schweden sind in Teilen des Straßenetzes 74 Tonnen erlaubt und mit Genehmigung der Behörden stellenweise auch bis zu 100 Tonnen. (aum)