Fiat sagt grauen Autos „arriverdeci“

Fiat wird künftig keine Autos mehr grau lackieren. Damit will der Automobilhersteller einen Zeichen für einen bunteren Alltag und italienische Lebensart, das Dolce Vita, setzen. Schwarz und weiß dürfen aber als Cinema Schwarz und Gelato Weiß bleiben. Dazu kommen aktuell 19 weitere Farbtöne von Orange über Blau und Grün in verschiedenen Schattierungen bis Rose Gold.

Vor diesem Hintergrund spielt auch der Werbespot für den neuen, noch nicht erhältlichen Fiat 600 Elektro. Fiat-Boss Olivier Francois taucht in dem Video mit einem silbernen Fahrzeug in einen riesigen Farbtopf ein. Anschließend kommt das Auto in kräftigem Orange wieder zum Vorschein. Francois bleibt dank geschlossener Fenster wie er ist. Die Aktion steht unter dem Motto: „Italien: Das Land der Farben, Fiat: Die Marke der Farben.“(aum)