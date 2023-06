Abgesang auf den Achtzylinder in der G-Klasse

1993 bot Mercedes-Benz mit dem 500 GE erstmals einen V8 als Kleinserie in der G-Klasse an. Zum 30. Geburtstag und gleichzeitig als Abgesang auf den Motor erscheint nun eine auf 1500 Einheiten limitierte „Final Edition“ in drei Farben zu je 500 Stück (weiß, schwarz, oliv). Der 4,0-Liter-Biturbo leistet 421 PS (310 kW).

Das Sondermodell zeichnet sich unter anderem durch 20-Zoll-AMG-Leichtmetallräder, Manufaktur-Vollleder-Paket, „Final Edition“-Schriftzüge unter anderem auf der Reserveradabdeckung und G-Logo-Projektor in den Außenspiegeln aus. Auf der Rückseite des Fahrzeugschlüssels ist eine Echtsilbermünze in Form einer editionsspezifischen Plakette mit entsprechendem Schriftzug angebracht.



Der Mercedes-Benz G 500 Final Edition kostet 196.350 Euro. (aum)