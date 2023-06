BMW X1 kommt im November als M35i

BMW stockt die X1-Baureihe um das Performancemodell M35i x-Drive auf. Der 2,0-Liter-Vierzylinder leistet in Europa 300 PS (221 kW) sowie in den USA und weiteren ausgewählten Märkten 317 PS (233 kW). Der BMW X1 M35i x-Drive beschleunigt in 5,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 250 km/h limitiert. Seine Höchstleistung erreicht der Motor im Drehzahlbereich zwischen 5750 und 6500 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment von 400 Newtonmetern liegt zwischen 2000 und 4500 Touren an.

Neben dem Allradsystem gehören unter anderem ein adaptives M-Fahrwerk und 15 Millimeter Tieferlegung zum Serienumfang. In das Sieben-Gang-Steptronic-Doppelkupplungsgetriebe mit M-Boost ist eine mechanische Differenzialsperre integriert, die als Quersperre zur Reduzierung des Drehzahlausgleichs zwischen den Vorderrädern wirkt.



Der BMW X1 M35i x-Drive soll im Oktober in den USA auf den Markt kommen und einen Monat später auch in Europa erhältlich sein. (aum)