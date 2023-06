Porsche sichert sich revolvierende Kreditlinie

Porsche hat sich eine revolvierende Kreditlinie über 2,5 Milliarden Euro gesichert. Insgesamt 21 Banken aus Europa, Amerika und Asien haben sich an der Transaktion beteiligt. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei jeweils einjährigen Verlängerungsoptionen. Es ist nach Unternehmensangaben derzeit nicht geplant, das Geld in Anspruch zu nehmen. Die Vereinbarung diene ausschließlich der weiteren Stärkung der Liquiditätsposition von Porsche, heißt es in einer Pressemitteilung. (aum)