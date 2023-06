Porsches Elektroantrieb findet den Weg aufs Wasser

Gemeinsam mit der österreichischen Bootswerft Frauscher entwickelt Porsche ein exklusives Elektrosportboot. Ausgerüstet mit Antriebstechnologie des künftigen Porsche Macan Electric soll der 8,67 Meter lange Daycruiser ab 2024 zunächst in einer „First Edition“ von 25 Einheiten gebaut werden.

Die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air basiert auf dem Daycruiser Frauscher 858 Fantom Air. Für den Einsatz auf dem Wasser hat Porsche seine für Straßenfahrzeuge konzipierte Antriebstechnologie mit 800-Volt-Schnellladetechnik optimiert und weiterentwickelt. Das Designstudio F. A. Porsche zeichnet für die Gestaltung des Steuerstandes verantwortlich. Bei der Gestaltung der Sitze und Polster bringt sich Porsche ebenfalls maßgeblich mit ein.



Ebenso wie die Frauscher 858 Fantom Air mit konventionellem Antrieb bietet auch die ebenfalls rauwassertaugliche Elektroversion Platz für bis zu neun Passagiere. An die Badeplattform am Heck schließt sich eine weiträumige Liegefläche mit zwei Polstern an. Ein Mittelgang verbindet den hinteren Teil der Yacht mit dem freistehenden Steuerstand und dem Cockpit. Im Bugbereich befinden sich zwei weitere Polsterbänke. An Bord sind außerdem zwei Bimini-Tops als Sonnenschutz, eine elektrische Ankerwinsch mit Edelstahlanker, ein Premium-Audiosystem und ein Kühlschrank. (aum)