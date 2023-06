Ducati setzt sein Farbenspiel fort. Nun ist die Multistrada V2 S an der Reihe. Sie rollt zum Modelljahr 2024 alternativ zum klassischen Ducati Red in der neuen schwarzen Lackierung Thrilling Black & Street Grey zum Kunden. Dazu gibt es rote Felgen und den Modellnamen in neuer Grafik. (aum)