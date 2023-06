ADAC-Luftrettung will zwei bemannte Volocopter testen

Die gemeinnützige ADAC-Luftrettung will zwei elektrisch angetriebene und senkrecht startende Mulitkopter testen. Auf der Paris Air Show wurden zwei Volocity des Bruchsaler Unternehmens Volocopter für den bemannten Einsatz im Rettungsdienst im Rahmen eines Pilotprojekts bestellt. Es soll im Hebst nächsten Jahres anlaufen. Eine weitere Vereinbarung sieht die Option auf bis zu 150 Multikopter der nächsten Generation vor. Volocopter selbst will im Sommer 2024 den Volocity im ersten Regelbetrieb von Flugtaxis in Paris einsetzen.

Im Vergleich zum Rettungshubschrauber ist ein Multikopter leiser und emissionsärmer. Die Besatzung besteht bei einem nur aus einem Piloten und einem Notarzt – und nicht wie bei einem klassischen Rettungshubschrauber aus Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter. Der Multikopter soll den Rettungshubschrauber ausdrücklich nicht ersetzen, sondern die schnelle Hilfe aus der Luft ergänzen. (aum)