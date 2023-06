Renault ist nach Köln umgezogen

Nach 64 Jahren im nahen Brühl ist Renault Deutschland nun nach Köln umgezogen. Der neue Hauptsitz befindet sich in der Peter-Huppertz-Straße 5 im Stadtteil Mühlheim. Dort sind Renault sowie die Konzernmarken Dacia und Alpine mit über 300 Beschäftigten sind im Loft Haus im neuen Quartier I/D Cologne auf rund 4500 Quadratmetern Mietfläche inklusive zweier Dachterrassen, Innenhof und Showroom im Erdgeschoss untergebracht.

Die Deutschlandzentrale verteilt sich auf vier Stockwerke sowie das Erdgeschoss. Renault verfolgt dort unter anderem das Shared-Desk-Prinzip ohne fest zugeordnete Arbeitsplätze. Zum Nachhaltigkeitskonzept des Gebäudes zählt neben einer effizienten Isolierung die energiesparende Kühlung oder Heizung über Deckensegel mit integriertem Wasserkreislauf anstelle einer konventionellen Klimaanlage. Eine Ausnahme bilden lediglich die Serverräume. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, finden sich im Untergeschoss zwei Duschen. Die neue Zentrale der Renault Deutschland AG bietet darüber hinaus eine direkte Anbindung an eine Bahn-Haltestelle Kölner Verkehrsbetriebe.



Komplett zieht sich Renault nicht aus Brühl zurück. Die Logistik des Unternehmens bleibt am bisherigen Standort. Die Renault Group Academy sowie die Testwagenwerkstatt und -ausgabe sind künftig in Wesseling untergebracht.



Köln war bereits ab 1954 schon einmal deutscher Hauptsitz des Automobilherstellers. 1959 erfolgte die Teilung in die Deutsche Renault Vermögensverwaltung, die in Köln blieb, und die Deutsche Renault Automobilgesellschaft KG, die sich in Brühl niederließ und dort auf einem 200.000 Quadratmeter großen Gelände eine neue Hauptverwaltung bezog. (aum)