Rekordbeteiligung bei der Automechanika Birmingham

Nach vier Jahren Pause mit einmaliger Corona-Unterbrechung fand in England wieder die Automechanika Birmingham der Messe Frankfurt statt. Mit über 14.400 Besuchern wurde ein neuer Rekord verzeichnet. Auch die Teilnehmerzahl von 6750 Werkstätten und Karosseriebetrieben war so hoch wie nie zuvor.

Insgesamt zeigten 511 Anbieter aus 23 Ländern – darunter wichtige international führende Marken – ihre Technologien, Produkte und Dienstleistungen. Das Publikum war vielfältig und setzte sich aus hochrangigen Entscheider verschiedener Bereiche zusammen, darunter Groß- und Einzelhandel, Kfz-Betriebe und Fahrzeughersteller, aber auch Endverbraucher.



Die Veranstaltung bot in diesem Jahr mit 192 Stunden die doppelte Menge Schulungen und Praxisvorführungen. So griff die „Talent and Skills Conference“ beispielsweise den Aspekt Weiterbildung auf. Und mehr als 100 Personen besuchten den Empfang des Women Automotive Network, bei dem diskutiert wurde, wie Unternehmen ihre Diversität stärken können.



Die nächste Automechanika Birmingham wird vom 3. bis 5. Juni 2025 stattfinden. (aum)