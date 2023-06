Arne Joswig zum ZDK-Präsidenten gewählt

Arne Joswig (60) ist neuer Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Auf der heutigen Mitgliederversammlung in Regensburg wählten ihn die Delegierten zum Nachfolger von Jürgen Karpinski (73), der nach neunjähriger Amtszeit nicht wieder kandidiert hatte.

Erstmals in der Verbandsgeschichte gab es mit Burkhard Weller (69) einen Gegenkandidaten. Joswig erhielt im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Vorgänger Jürgen Karpinksi wurde auf der Versammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt.



Im Amt bestätigt wurden die beiden ZDK-Vizepräsidenten Thomas Peckruhn (Sprecher des Fabrikatshandels) und Detlef Peter Grün (Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks). Schatzmeister bleibt Michael Kraft.



Jürgen Hasler (54) wird zum 16. September 2023 Geschäftsführer Politik. Er löst nach zwölf Jahren Amtszeit Dr. Christoph Konrad (65) ab, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Hasler kommt vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), wo er in den Jahren 2017 bis 2020 die Abteilung Mobilität und Logistik leitete und derzeit die Abteilung Strategische Planung und Koordination verantwortet. Der Familienvater hat in Bonn und Paris Politische Wissenschaft, Europa-/Völkerrecht und Wirtschaftspolitik studiert sowie einen MBA der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. (aum)