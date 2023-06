Kraftstoffpreise erneut leicht gesunken

Die Preise an den Zapfsäulen in Deutschland sind im Vergleich zur vergangenen Woche erneut leicht gesunken. Laut ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,793 Euro derzeit, das sind 0,2 Cent weniger als in der Vorwoche. Diesel ist ebenfalls um 0,2 Cent billiger und kostet aktuell 1,577 Euro.

Eine leicht rückläufige Entwicklung ist auch beim Rohölpreis feststellbar. Ein Barrel der Sorte Brent kostet momentan rund 75 US-Dollar und ist damit etwas günstiger als in der Vorwoche. Die jüngste Ankündigung der Opec+-Staaten, die Ölfördermenge erneut zu senken, blieb damit für Autofahrer nahezu folgenlos. Etwas stärker notiert binnen Wochenfrist auch der Euro im Bereich von knapp unter 1,08 US-Dollar, was sich ebenfalls positiv auf die Kraftstoffpreise niederschlagen dürfte.



Die günstigste Zeit zum Tanken ist laut ADAC abends zwischen 20 und 22 Uhr. In den Morgenstunden ist Sprit in aller Regel um einiges teurer. (aum)