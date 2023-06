Fiat zeigt 600 Elektro in Youtube-Video

In dem Youtube-Video „Open Doors“ ist erstmals der neue Fiat 600 Elektro zu sehen. Die Stellantis-Tochter hat den nur 45 Sekunden langen Kurzfilm eigens für das von der vatikanischen Stiftung Fratelli Tutti organisierte „World Meeting on Human Fraternity“ produziert.

Darin fährt der Stromer vom japanischen Hiroshima bis Buenos Aires In Argentinien, nach Accra, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Ghana und nach Jerusalem in Israel. Auf der Reise öffnet der Fiat 600 Elektro seine Türen, um Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu empfangen. In der Schlusssequenz kommt der Fiat 600 Elektro auf dem Petersplatz in Rom an, um an dem „Welttreffen der menschlichen Brüderlichkeit“ teilzunehmen.



Fiat stellte den Veranstaltern außerdem eine lokal emissionsfreie Shuttle-Flotte, bestehend aus 500 Elektro, E-Doblò und E-Ulysse, zur Verfügung. (aum)