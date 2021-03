Ford Mustang Mach-E versus Schwerkraft, Rakete und DNA

Ford hat zum Verkaufsstart seines ersten Elektromodells eine spektakuläre Videoreihe auf Youtube veröffentlicht. Unter dem Motto „Versus“ tritt darin der neue Mustang Mach-E gegen die physikalische Schwerkraft, eine Rakete, eine mobile Boxen-Crew und die menschliche DNA an. Die Videos sollen die Leistungsfähigkeit des batterie-elektrischen Antriebs demonstrieren, gängige Vorurteile bezüglich der Reichweite von E-Fahrzeugen entkräften sowie die umfassenden Möglichkeiten der Bordelektronik aufzeigen. Der Begriff Versus („gegen“) bezieht sich auf einen Trend bei Google-Suchanfragen.

So tritt der Stromer im Video „Mustang Mach-E versus Schwerkraft“ (https://youtu.be/bLJl8qRoC1Q) mit seinem bulligen Drehmoment aus dem Stand gegen einen fallenden Kronleuchter an, und damit gegen die Schwerkraft. In Mustang Mach-E versus Rakete (https://youtu.be/7rpwWrgBB3o) hilft eine 3,5-Meter-Rakete dabei, die Reichweite des vollelektrischen Fahrzeugs von bis zu 610 Kilometern zu visualisieren. Mit Over-the-Air-Updates können wichtige Funktionen des Mustang Mach-E kabellos aktualisiert werden. Im Video Mustang Mach-E versus mobile Boxen-Crew (https://youtu.be/qpxN6lbSWQs) versucht das elektrifizierte Crossover-SUV deshalb im Wettbewerb mit einer Boxen-Crew Schritt zu halten, die auf der Ladefläche eines Lkw einen konventionellen Mustang bearbeiten. Und in Mustang Mach-E versus DNA (https://youtu.be/UFT8OrcsNdM) schließlich demonstriert die intelligente Bordelektronik, wie sich viele Fahrzeug-Funktionen und -Einstellungen an die ganz persönlichen Vorlieben des jeweiligen Fahrers anpassen lassen – sogar bei identischen Zwillingen.



Die Videoserie wurde in den USA produziert und teilweise am selben Ort gedreht wie der Film „Ford versus Ferrari“ aus dem Jahr 2019, der die Geschichte von Wettbewerben erzählt, die von Ford-Fahrzeugen gewonnen wurden. (ampnet/fw)