Spielend sicher durch den Straßenverkehr

Um Kindern ab dem Vorschulalter spielerisch wichtige Regeln und sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln, hat die Deutsche Verkehrswacht (DVW) an der Entwicklung eines Lernspiels des Ravensburger Verlages mitgewirkt. Das Spiel „Sicher durch den Straßenverkehr“ stellt in einem kleinen dreidimensionalen Klassenzimmer den Verkehrsunterricht der Polizei dar.

In 50 verschiedenen Szenarien werden alltägliche und herausfordernde Situationen für Kinder dargestellt, die zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sind. Dabei müssen beispielsweise auf einem Stadtplan die sichersten Routen zum Eisladen oder Spielplatz gefunden oder Verkehrszeichen erkannt werden. Auch das richtige Verhalten in speziellen Situationen wie an der Bushaltestelle wird thematisiert. Beim Lösen der Aufgaben hilft der interaktive Tiptoi-Stift, der mit Sprache und authentischen Geräuschen anschaulich durch den Unterricht führt. Das Spiel ist für ein bis vier Kinder von fünf bis neun Jahren geeignet und unterstützt die Verkehrs- und Mobilitätserziehung zu Hause. Es kostet 26,99 Euro.



Im vergangen Jahr hat die Verkehrswacht den Verlag bereits bei dem Bilderbuch „Alles über den Straßenverkehr“ aus der Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“. Das Buch wird seitdem auch bei Moderationsveranstaltungen der DVW in Kitas eingesetzt. (aum)