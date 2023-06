Hercules bringt das Prima als Pedelec zurück

Yamaha hat es gerade mit dem Booster vorgemacht, nun präsentiert auch Hercules ein Pedelec, das eher wie ein Mofa als ein Fahrrad aussieht. So nennt sich das neue Modell in Anlehnung an das frühere Prima 5S auch Prima E5. Es wird von einem Bosch-Motor mit 75 Newtonmetern Drehmoment angetrieben und verfügt über eine 5-Gang-Freilauf-Nabenschaltung von Shimano. Dort, wo beim Mofa der Tank saß, steckt nun der Akku mit 545 Wattstunden. Die Doppelbrückengabel, das serienmäßige Bremslicht und den großen runden Scheinwerfer sowie das Gabelschloss hat sich das Prima E5 ebenfalls vom 5S abgeschaut. Und die steil stehenden Sitzstreben erinnern an die hinteren Federbeine des Mofas.

Die dicken Schwalbe-Reifen und der stabile Rahmen erlauben eine zulässiges Gesamtgewicht von 150 Kilogramm. Anders als beim Mofa muss beim E-Bike allerdings natürlich weiterhin in die Pedale getreten werden. Das Hercules Prima 5E kostet 4399 Euro. (aum)