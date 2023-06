Ducati fährt schwarz

Ducati setzt das Farbenspiel für diese Saison fort. So gibt es die Panigale V2 jetzt alternativ auch in Schwarz. Es handelt sich um eine „Black on Black“-Lackierung, bei der mattgraue auf glänzende Elemente treffen. Dazu kommen als Kontrast einige kleine rote Akzente sowie das gelbe Zentralfederbein. Grafik und Material des Sitzes wurden überarbeitet. Als Standardbereifung kommt jetzt der Pirelli Diablo Rosso IV Corsa zum Einsatz. (aum)