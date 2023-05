Letzte Chance auf den Hemi-V8

Dodge wird fünf seiner sieben „Last Call“-Modelle auch nach Europa bringen, dei sich an historischen Vorbildern orientieren. Es ist die letzte Möglichkeit, einen Charger, Challenger oder Durango mit dem Hemi-V8-Motor zu kaufen, denn der Antrieb wird mit der Elektrifizierungsstrategie der Marke ab kommendem Jahr nicht mehr produziert. So ist beispielsweise der Dodge Challenger „Black Ghost“ eine moderne Wiederbelebung des historischen Fahrzeugs von 1970. Die Editon hüllt einen Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody, der auf 807 PS (602 kW) gebracht wurde, in ein tiefes Schwarz mit schwarzverchromten Zierleisten und schwarzer „Alligatorhaut“-Vinyl-Grafik auf dem Dach, die der des Originals ähnelt. Gebaut werden lediglich 300 Stück.

Dazu kommen als weitere Varianten die Editionen „Swinger“, „SRT Hellcat“, „Shakedown“ und „SRT Redeye“. Preise nannte der Stellantis-Konzern nicht. (aum)