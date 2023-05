Alfa Romeo bietet umfangreiche Garantien für Gebrauchte

Nachdem Alfa Romeo bei den Neuzulassungen in Deutschland wieder kräftig zulegt, führt die Marke nun auch ein eigenes Gebrauchtwagen-Label ein. Fahrzeuge aus dem Programm „Alfa Romeo Certified“ bieten bis zu 24 Monate Garantie. Der Kauf des Autos gleicht dem Ablauf beim Neuwagenerwerb.

Die mit dem „Certified“-Siegel ausgezeichneten Gebrauchtwagen sind in mehr als 120 Punkten gründlich überprüft worden, von der Karosserie über die Elektronik und die Sicherheitsausstattung bis hin zu den Antriebskomponenten. Erforderliche Reparaturen werden ausschließlich mit Original-Ersatzteilen von Alfa Romeo vorgenommen.



Die Gebrauchtwagengarantie deckt sowohl alle mechanischen und elektrischen Bauteile mit wenigen Ausnahmen als auch Arbeitskosten ab. Sie kann auf einen neuen Besitzer übertragen werden, sollte das Fahrzeug vor Ablauf verkauft werden. Enthalten ist außerdem ein europaweiter Mobilitätskostenschutz, sowie weitere Dienstleistungen. So fallen zum Beispiel im ersten Jahr nach dem Kauf bis zu einer Fahrleistung von maximal 15.000 Kilometern keine Kosten für die Fahrzeugwartung an. Außerdem haben Käufer die Möglichkeit, das Fahrzeug innerhalb von zehn Tagen und bis zu einer Fahrleistung von weniger als 1000 Kilometern zurückzugeben.



Eine eigene Website (https://www.certified.alfaromeo.de) informiert Interessenten darüber, bei welchem Vertragshändler ihr Wunschfahrzeug aktuell gebraucht verfügbar ist. In den Ausstellungsräumen der Handelspartner ist außerdem ein eigener Bereich für die geprüften Fahrzeuge vorgesehen. (aum)