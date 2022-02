Stellantis startet Gebrauchtwagen-Marke Spoticar in Deutschland

Stellantis startet in Deutschland die Gebrauchtwagen-Marke „Spoticar“. Das zentrale Gebrauchtwagenprogramm (www.spoticar.de) will unter anderem mit einer bis zu 24-monatigen Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbeschränkung überzeugen. Unter dem Slogan „Gebraucht. Garantiert. Gekauft.“ läuft heute eine entsprechende Marketing-Kampagne mit Schwerpunkt auf TV-Werbung und Online-Videos an.

Ursprünglich vom ehemaligen PSA-Konzerns gegründet, wird Spoticar durch die Fusion zu Stellantis zukünftig auch auf die ehemaligen FCA-Marken ausgerollt und damit das zertifizierte Gebrauchtwagenprogramm für deren Pkw-Marken, inklusive der leichten Nutzfahrzeuge. Spoticar ersetzt dabei die vorherigen Gebrauchtwagenportale „Opel zertifizierte Gebrauchtwagen”, „Autoexpert“, „Citroën Select”, „Peugeot Qualitäts-Gebrauchtwagen“ und zukünftig auch „Jeep selected 4 you”. Innerhalb der Premium-Marken gibt es bereits das Label DS Certified, das zukünftig durch Alfa Romeo Certified und, wenn die Marke 2024 auch in Deutschland ihr Comeback feiert, Lancia Certified ergänzt.



Das Gebrauchtwagen-Geschäft ist eine wichtige Säule des Stellantis-Konzerns in Deutschland. Das Unternehmen brachte im vergangenen Jahr mehr als 55.000 Fahrzeuge zu den aktuellen Gebrauchtwagen-Marken in den Handel. (aum)