Audi startet erfolgreich ins Jahr

Mit fast 422.000 Auslieferungen hat der Audi-Konzern im ersten Quartal den Absatz des Vorjahresquartals um acht Prozent übertroffen. Rund 416.000 Fahrzeuge entfielen auf die Kernmarke. Lamborghini erreichte mit 2623 (+84) Auslieferungen einen neuen Rekord. Bentley kam auf 3517 Autos (+ 315 Stück). Der Umsatz der Gruppe stieg um 18 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro, der Gewinn sank wegen Belastungen durch die Rohstoffsicherung um über 1,6 Milliarden Euro auf 1,82 Milliarden Euro.

In Europa stiegen die Verkäufe der Marke Audi um 18 Prozent auf 181.000 Fahrzeuge, wobei die Neuzlassungen auf dem Heimatmarkt in den ersten drei Monaten um 13,1 Prozent auf rund 61.000 zulegten. In den USA stiegen die Auslieferungen um 48,6 Prozent auf 52.763 Fahrzeuge. Lediglich in China setzte Audi weniger Autos ab als im ersten Quartal 2022: Der Absatz ging dort um 15,6 Prozent auf 136.416 Einheiten zurück. Im März kehrte sich der Abwärtstrend aber wieder um.



Die Motorradmarke des Konzerns kam ebenfalls auf ein deutliches Plus: Ducati setze in den ersten drei Monaten 14.725 Maschinen ab. Das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres eine Steigerung um 9,1 Prozent. (aum)