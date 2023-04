VDA sieht Automärkte im Aufwind

Die internationalen Automobilmärkte haben in der Mehrzahl ein positives erstes Quartal erlebt. Nach Angaben des VDA konnten mit Ausnahme von China alle großen Automobilregionen deutliche Zuwächse der Neuzulassungen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres verzeichnen. Dabei profitierte der Markt in Europa (EU, EFTA & UK) ebenso wie in Japan und den USA aktuell von einer sich sukzessive verbessernden Versorgungslage sowie den schwachen Vorjahreswerten, die maßgeblich vom Materialmangel und dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geprägt waren. Allein der chinesische Markt entwickelte sich zu Beginn des aktuellen Jahres deutlich schwächer.

Auf dem europäischen Pkw-Markt wurden im ersten Quartal des Jahres 2023 rund 3,2 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen. Dies sind gut 17 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Allerdings besteht weiterhin eine Absatzlücke in Höhe von 22 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal des Vorkrisenjahres 2019. Die fünf größten Einzelmärkte entwickelten sich positiv: Das größte Wachstum verzeichneten im ersten Quartal Spanien (+45 Prozent) und Italien (+26 Prozent). Das Vereinigte Königreich (+18 Prozent) und Frankreich (+15 Prozent) erreichten ebenfalls zweistellige Wachstumsraten. Der deutsche Markt wuchs mit 7 Prozent dagegen etwas verhaltener.



In den USA wurden insgesamt knapp 3,6 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Das beliebte Light-Truck Segment (SUV, Pick-ups, etc.) macht dabei mittlerweile gut 79 Prozent des Gesamtmarktes aus. Aber auch der amerikanische Markt liegt im ersten Quartal 2023 noch 11 Prozent unter dem ersten Quartal des Vorkrisenjahrs 2019.



Auf dem chinesischen Pkw-Markt wurden im ersten Quartal des Jahres 5,1 Millionen Neufahrzeuge verkauft. Das sind 7 Prozent weniger als im ersten Quartal des Vorjahres. Die Rückgänge aus den ersten beiden Monaten dieses Jahres konnten auch durch einen stärkeren März nicht gänzlich kompensiert werden, in dem mit knapp 2 Millionen Einheiten 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum abgesetzt werden konnten. (aum)