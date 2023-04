Der AvD zeigt bei der „Grünewald Classics“ Flagge

Der Automobilclub von Deutschland ist bei der „Grünewald Classics“ (22.–23.4.) mit einem eigenen Stand vertreten. Die Veranstaltung für Freunde historischer Fahrzeuge findet mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm auf Schloss Grünewald im Bergischen Land statt. Sie bietet eine vielseitige Mischung aus Fahrzeugpräsentationen und Restaurationsbetrieben, die ihre Arbeit vorführen, sowie Zubehörständen und einen Concours d'Elegance.

Den Stand des AvD befindet sich direkt am Haupteingang. Dort können sich die Besucher über die Clubleistungen und die im August stattfindende AvD-Histo-Tour informieren, an der auch Rallye-Legende Walter Röhrl teilnimmt. Blickfänge im Schlosspark sind dabei ein Audi GT 5E von 1980 mit 130 PS, der mehrfach an der AvD-Histo-Monte teilgenommen hat, sowie ein Ford Escort MK 1 RS 1600 Rallyefahrzeug mit 210 PS, der ein Nachbau des Originalfahrzeuges ist, mit dem Hannu Mikkola, bei der RAC Rallye 1973 an den Start ging. E-Sports-Fans können ihr Können am Rennsport-Simulator testen und verschiedene Fahrzeuge über die Rennstrecken jagen, die Teil der Histo-Tour sind. (aum)