Volkswagen beginnt mit dem Bau einer Gigafabrik in Spanien

Die Volkswagen-Batterietochter Power-Co hat heute im Beisein des spanischen Königs und Ministerpräsidenten den Bau einer Gigafabrik in Valencia begonnen. Sie soll in drei Jahren die Produktion der Einheitszelle aufnehmen und über 3000 Menschen einen Arbeitsplatz bieten. Weitere Werke werden in Salzgitter und in Kanada gebaut.

Die jährliche Produktionskapazität liegt zunächst bei 40 GWh und kann auf 60 GWh ausgebaut werden. Die Zellfabrik entsteht in Sagunto in unmittelbarer Nähe von Valencia auf einer Fläche von rund 130 Hektar. Daneben entsteht ein Zulieferpark. Bei der Standortentscheidung spielten unter anderem die Verfügbarkeit von Grünstrom, die gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu den spanischen Produktionsstandorten von Seat eine Rolle.



Die Gigafabrik wird künftig unter anderem die Fahrzeugwerke in Martorell und Pamplona beliefern. Die Energieversorgung erfolgt vollständig über Wind- und Sonnenenergie, unter anderem aus einem 250 Hektar großen Solarpark in unmittelbarer Nähe des Werks. (aum)