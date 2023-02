Gewinner der Ford Fund Smart Mobility Challenge stehen fest

Die App-Idee „uniGO“ hat die Ford Fund Smart Mobility Challenge 2022/23 gewonnen. Nach einem Projektbudget von 5000 Euro für die drei Finalsiten bekommen die Studenten der TH Köln als Siegprämie 7500 Euro sowie zusätzlich 4000 Euro als fachspezifische Förderung. Die geplante App soll die Hochschule vernetzen und Orientierung auf dem Campus bieten. Sie zeigt individuelle Wege, zum Beispiel auch für Rollstuhlfahrer, mittels Virtual und Augmented Reality auf. Aber auch die Belegung und Buchung von Seminarräumen, eine Übersicht über vorhandene Labore oder Angebote für Studierende sind Teil des Angebots.

Die Idee soll unter dem Markennamen „we.GO“ auf andere, ähnlich komplexe Strukturen in anderen Institutionen und Unternehmen übertragen und vermarktet werden.



Da die gemeinnützige Stiftung des Automobilherstellers zusätzliche

Fördermittel zur Verfügung gestellt hat, konnte in diesem Jahr auch

ein weiteres Team unterstützt werden. In einer knappen Entscheidung

belegte das Team „un.ap“ den zweiten Platz mit modular entwickelten Mobilitätsstationen, die als sichere Stellplätze je nach Standortbedarf flexibel aufgebaut und gestaltet werden können. Die Idee steht kurz vor der Marktreife und soll mit einem Prototypbau in die nächste Entwicklungsphase

gehen.



Das drittplatzierte Team „OURCity“ will durch die Entwicklung eines

kreativen Brettspiels junge Heranwachsende auf Herausforderungen im

Umgang mit einer nachhaltigen urbanen Mobilität aufmerksam machen. Im

Spiel wird man durch spezielle Missionen an unterschiedliche Themen

wie z.B. Platzmangel in der Stadt, Luft- und Müllverschmutzung, hohes Verkehrsaufkommen und Verkehrssicherheit herangeführt und lernt dabei, Lösungsstrategien zu entwickeln. Auch wenn es im Finale nicht für weitere Förderrmittel gereicht hat, möchte das Team mit den Restmitteln aus der ersten Runde im nächsten Schritt mit Psychologen und Gamedesignern die Idee weiterentwickeln.



Die Ford Fund Smart Mobility Challenge ist ein europäischer

Studentenwettbewerb, der ebenfalls an englischen und spanischen

Universitäten ausgeschrieben wird. In Deutschland beteiligt sich

daran die Technische Hochschule in Köln. Seit Beginn der Challenge

vor fünf Jahren hat die Ford-Stiftung insgesamt bereits über 325.000 Euro an

Preisgeldern für studentische Projekte ausgeschüttet. In Deutschland sind

drei erfolgreiche Start-ups aus dem Wettbewerb hervorgegangen. (aum)