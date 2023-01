Alexander Mai leitet Geschäftsbereich TWT bei Apollo Tyres

Alexander Mai ist zum neuen Cluster Manager für den Zweirad-Geschäftsbereich European Two Wheel Tyre (TWT) bei Apollo Tyers ernannt worden. Er wird Nachfolger von Thomas Mittendorff, der das Unternehmen nach 16 Jahren verlässt, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Alexander Mai verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Fahrradbranche und begann seine Karriere als Auszubildender bei ZEG, bevor er in den Vertrieb bei Pinarello und Wittich in Deutschland wechselte. Seit 2012 war er fast acht Jahre lang bei Lezyne und Reynolds Cycling in den USA tätig, wo er verschiedene Funktionen im Vertriebs- und Marketingmanagement in den Regionen Europa, Naher Osten, Afrika und Asien-Pazifik inne hatte. 2018 kam Mai als Sales Manager zu Apollo Tyres und der Marke Vredestein und war dort für die DACH-Region verantwortlich.



Mai ist ist direkt Yves Pouliquen, Group Head Sales and Marketing Europe, unterstellt. (aum/av)