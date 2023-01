Great Wall Motor exportiert über 173.000 Fahrzeuge

Great Wall Motor hat im vergangenen Jahr mit 1.067.523 abgesetzten Einheiten zum siebten Mal in Folge die Millionengrenze überschritten. Dabei wuchs der Anteil der exportierten Fahrzeuge um 20,3 Prozent auf 173.180 Stück. So wurde unter anderem Brasilien als neuer Markt erschlossen. In Australien setzte GWM nach eigenen Angaben beispielsweise mehr Autos ab als Tesla oder BMW. In Europa führt der chinesische Autokonzern gerade die Modelle Ora Funky Cat und Wey Coffee 01 ein. Die beiden Elektoautos sind von Euro NCAP zu den sichersten Autos ihrer Klasse gekürt worden. (aum)