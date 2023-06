Steffen Cost wechselt zu Great Wall Motor

Steffen Cost (56) leitet künftig als Chief Commercial Officer das operative Geschäft von Great Wall Motor in Europa. Der erfahrene Automobilmanager wechselt von Kia zu GWM.

Steffen Cost startete nach inem Maschinenbau-Studium in Darmstadt seine berufliche Laufbahn 1995 bei Renault Deutschland im Aftersales-Bereich. Nach verschiedenen Positionen wurde der Ingenieur dort Abteilungsleiter Information, Technik, Garantie und Kundenbetreuung. 2002 wurde Cost zum Geschäftsführer und Marketingdirektor der Renault-Tochter Sodicam Vertriebs GmbH berufen, die für den Vertrieb von Teilen und Zubehör der Marke zuständig ist. 2005 ging er für ein Jahr als Abteilungsleiter Strategie und Marketing in der Division Teile und Zubehör in die Konzernzentrale nach Paris und verantwortete anschließend als Vertriebsdirektor das regionale Renault- und Dacia-Geschäft. Ende 2009 wechselte Steffen Cost zu Nissan, wo er die Vertriebsleitung in der DACH-Region übernahm. 2015 bestellte ihn Kia zum Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft, bevor er 2021 als Vice President Operations in die Europazentrale wechselte.



Cost berichtet in seiner neuen Funktion direkt an den Präsidenten von GWM Europe, Henry Meng. (aum)