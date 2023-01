Es ist zu warm: GP Ice Race abgesagt

Das für Ende des Monats geplante GP Ice Race 2023 in Zell am See ist abgesagt. Als Grund nennen die Veranstalter die „andauernde und außergewöhnliche Warmwetterlage“ in den österreichischen Alpen. Anfang Dezember hatte es noch nach vielversprechenden Bedingungen ausgesehen, der Wetterumchwung der vergangenen Wochen hat dann aber dazu geführt, dass die Eisreserven unter das Minimum geschrumpft sind.

Die Suche nach kurzfristigen Alternativlösungen erwies sich rasch als ebenfalls aussichtslos. Bereits erworbene Tickets werden vollständig zurückerstattet. Es wird keinen Ersatztermin geben. (aum)