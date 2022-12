CES 2023: ZF hat ersten Großauftrag für Pro Connect

ZF hat für seine Konnektivitätsplattform Pro Connect den ersten Großauftrag eines Fahrzeugherstellers vorliegen. Das System, das 2025 in Produktion gehen soll, vernetzt Fahrzeuge, Cloud und Verkehrsinfrastruktur. Es ist in einem kompakten Bauteil mit den Maßen 22 mal 17 mal 5 Zentimeter untergebracht. Premiere hat ZF Pro Connect auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (5.–8.1.2023). Dort können Besucher die Technologie bereits in einem Demofahrzeug von Hexagon erleben, einem Spezialisten für „Global Navigation Satellite System“-basierte Positionierung (GNSS). (aum)