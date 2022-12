Triumph Bond Edition bringen 117.000 Euro für sterbenskranke Kinder

Mit der Speed Triple 1200 RR „Bond Edition“ hat Triumph 60 Jahre James Bond auf der Leinwand gefeiert. Von den weltweit 60 Motorrädern waren zehn für Deutschland und Österreich reserviert gewesen. Verkauft wurden sie an die Meistbietenden. Alles, was über den Listenpreis eingenommen wurde, spendeten die Käufer auf Anregung von Triumph an die Wiesbadener Stiftung Bärenherz. Sie unterstützt Einrichtungen für Familien mit Kindern, die unheilbar erkrankt sind und eine geringe Lebenserwartung haben, insbesondere Kinderhospize und spezialisierte Pflegeeinrichtungen. Am Ende kam eine Spendensumme von 116.998,06 Euro. (aum)