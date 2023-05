Ford-Beschäftigte spenden über 14.000 Euro

Im Rahmen des gestrigen Kölner Firmenlaufs rund um den Fühlinger See, haben Beschäftigte von Ford insgesamt 14.331 Euro an drei Hilfsorganisationen gespendet. Der Autohersteller hatte in diesem Jahr die Startergebühr für die Läufer und ihre Familien übernommen. Im Gegenzug spendeten die teilnehmenden Mitarbeiter das gesparte Geld an die Vereine Kindernöte, Juttas Suppenküche und Tiertafel Köln. Ford stellte mit 1399 Teilnehmern erneut die größte Firmengruppe bei dem Lauf. Angeführt wurde sie von Martin Sander, Vorsitzender der deutschen Geschäftsführung, Fertigungsgeschäftsfüher Rene Wolf und dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, Benjamin Gruschka. (aum)