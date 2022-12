Euro-Leasing sammelt 1450 Weihnachtspäckchen ein

Die Euro-Leasing GmbH hat auf ihrem Betriebsgelände im niedersächsischen Sittensen beim traditionellen Sammeltag 1450 Geschenke für den „Weihnachtspäckchenkonvoi“ zusammenbekommen. Regionale Kindergärten und Schulen beteiligten sich ebenso an der Aktion wie viele Mitarbeiter, Kinder und Erwachsene aus der Umgebung. Am Ende kamen 300 Päckchen mehr zusammen als im vergangenen Jahr.

Unternehmenseigene Lastwagen bringen die Präsente in den nächsten Tagen nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine. Die Aktion ist eine Initiative der Stiftungen Round Table und Ladies‘ Circle Deutschland und beschenkt bedürftige Kinder in osteuropäischen Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen. (aum/av)