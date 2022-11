Wenn ein echter Porsche zum Kinderspielzeug wird

Mit einer besonderen Skulptur inszeniert sich Porsche auf der Miami Art Week und Art Basel Miami Beach, wo der Sportwagenhersteller seinen neuen virtuellen Markenauftritt vorstellt. Den Mittelpunkt der Installation „Dream Big.“ bildet ein weißer Porsche 911 Carrera, der in der Hand einer überlebensgroßen Figur mit Rennfahrerhelm wie ein Spielzeugauto wirkt. Das Kunstwerk ist eine Hommage des schottischen Digitalkünstlers und Porsche-Fans Chris Labrooyan an die Träume der Kindheit.

„Dream Big.“ ist am Strand des Pérez Art Museum Miami (PAMM) zu sehen und dort vom 29. November bis 3. Dezember täglich von 11 bis 18 Uhr frei zugänglich. Das Werk reiht sich in die Initiative „The Art of Dreams“ ein, die im Oktober vergangenen Jahres gestartet wurde. Den Anfang machte ein Werk des französischen Künstlers Cyril Lancelin in Paris. Seine Installation „Remember your dreams“ mit riesigen luftgefüllten Elementen wurde später auch in Singapur ausgestellt. Im Juni 2022 folgte die Installation „Everywhereness“ von Ruby Barber (Studio Mary Lennox, Berlin) auf der Milan Design Week. Dieses botanische Kunstwerk mit einem Labyrinth aus wilden Rosen und einem Porsche 911 S 2.4 Targa von 1972 fragte nach der Beziehung zwischen Natur, von Menschen geschaffenen Räumen und Technik. (aum)