EICMA 2022: Italjet packt noch was drauf

Der Dragster von Italjet ist nach wie vor eine optische und technische Ausnahmeerscheinung im Rollersegment. Nun packen die Italiener noch was drauf und stellen auf der EICMA (–13.11.) eine 500er-Version vor. Der Dragster 500 GP hat eine Leistung von 43 PS aus einem Zylinder und – ein Novum im Segment – verfügt über eine Sechs-Gang-Schaltung anstelle der üblichen Automatik. Die Produktion soll 2024 aufgenommen werden. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 soll der Dragster e01 Electric an den Start gehen. Er verfügt über eine Dauerleistung von sechs kW (acht PS) und erreicht in der Spitze das Doppelte. (aum)