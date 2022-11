Vorschau: Eine Woche unter Strom

Die kommende Woche steht bei uns ganz schön unter Strom: Die mittlerweile chinesische Marke MG stellt mit dem MG 4 ihr erstes kompaktes Elektroauto vor. Der Fünftürer aus dem Reich der Mitte nimmt Konkurrenten wie den VW ID 3 oder den Cupra Born ins Visier, ist jedoch um einiges günstiger. Guido Borck stellt ihn im Fahrbericht vor. Jens Meiners beleuchtet die Elektrostrategie von Porsche etwas näher und zeigt, was die Produktaufwertung des Audi e-Tron im einzelnen mit sich bringt.

Volvo präsentiert in der kommenden Woche den EX90 als elektrischen Nachfolger des XC90. Im Praxistest geht es um ein besonderes sportliches batterie-elektrisches „Nutz“-Fahrzeug: Unser Mitarbeiter Axel F. Busse war mit dem Porsche Taycan GTS Sport Turismo unterwegs. In Mailand dreht sich auf der EICMA alles um die Neuheiten für die nächste Motorradsaison. Unter anderem hat Royal Enfield schon wieder eine Neuheit angekündigt. Außerdem wird der erste Airbaghelm Premiere feiern. Michael Kirchberger klärt bei einer Tour über angesagte Stell- und Campingplätze, welches die beliebtesten Extras bei Reisemobilen sind. Und der ADAC fragt sich, ob das Potenzial von Fahrerasssistenzsystemen, die Fußgänger und Radfahrer schützen sollen, nicht auch dafür genutzt werden kann, Wildunfälle zu vermeiden? Außerdem wird in der kommenden Woche der TÜV-Report vorgelegt.



Darüber hinaus halten wir Sie wieder tagesaktuell über Fahrzeugneuheiten und die Entwicklungen in der Automobilbranche sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden.(aum)