Mit dem Fahrzeugberater zum passenden Campingmobil

Das richtige Reisemobil oder den richtigen Wohnwagen zu finden, ist derzeit nicht so einfach. Die Pandemie hat zu Lieferengpässen geführt, das Fahrzeugangebot ist daher eingeschränkt. Die Hachhandelskette Intercaravaning hat deshalb auf ihrer Internetseite einen „Fahrzeugberater“ eingerichtet, der auf ein Angebot von über 3700 Fahrzeugen zurückgreifen kann.

Der neue Service funktioniert ähnlich wie ein Fahrzeug-Konfigurator auf den Seiten der Autohersteller. Zur passenden Auswahl geht es über eine Kriterienabfrage. Dabei stehen in diesem Fall aber nicht technische Aspekte im Vordergrund, sondern die persönlichen Reisevorlieben. Geht es alleine, als Paar oder mit der Familie in den Urlaub? Werden Städtetouren, ein fester Platz oder ein Abenteuerurlaub bevorzugt? Wie viele Schlafplätze werden benötigt? Reicht ein Campervan oder soll es ein größeres Reisemobil oder ein Wohnwagen sein? Und natürlich geht es auch um die Frage nach dem passenden Führerschein und am Ende um den zentralen Punkt: Muss es ein Nefahrzeug sein oder darf es auch ein Gebrauchter sein?



Anhand des Fragenkatalogs erstellt der digitale Fahrzeugberater eine Liste der in Frage kommenden Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, die bei den 40 Intercaravaning-Händlern in ganz Deutschland stehen. (aum)