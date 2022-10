Stauprognose: Beginn der ersten Herbstferien

Mit Niedersachsen und Bremen starten die ersten beiden Bundesländer am kommenden Wochenende (14.–16.10.2022) in die Herbstferien. Der ADAC rechnet mit entsprechend hohem Verkehrsaufkommen vor allem im Norden. Zudem bremsen zahlreiche Baustellen die Fahrt. Besonders groß ist die Staugefahr auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg. Die Baustelle bei Soltau war bereits in den Sommerferien Spitzenreiter in der Staubilanz des Automobilclubs – gefolgt von der A1-Baustelle zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf, die auch jetzt wieder für Verkehrsbehinderungen sorgen dürfte. Ein weiteres Nadelöhr gibt es aktuell zwischen Braunschweig und Peine-Ost.

Mit Staugefahr rechnet der ADAC daher auf Teilen der A 1 Bremen – Osnabrück, der A 2 Braunschweig – Hannover, A 7 Hamburg – Kassel, A 27 Bremen – Walsrode, A 28 Leer – Oldenburg und A 30 Amsterdam – Osnabrück sowie A 31 Leer – Emden. (aum)