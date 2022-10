Nur der Audi Q4 e-Tron schaffte die zweite Stufe

Heute veröffentlicht Green NCAP die ersten Ergebnisse seines neuen, verschärften Bewertungsschemas. Dabei schnitt der Audi am besten ab. Der vollelektrische Sportback Audi Q4 e-Tron erhält fünf Sterne, während der 48V-Mild-hbrid Hyundai Bayon, der Renault Kangoo TCe 130 und der VW Caddy 1,5 l TSI jeweils 2,5 Sterne bekamen. Der Peugeot 308 1,2 l PureTech erhält zwei Sterne und der Genesis GV70 mit 2,5-Liter-Benzinmotor nur einen.

„Das neue Rating von Green NCAP deckt eine Well-to-Wheel+-Treibhausgasbewertung ab, was einen viel breiteren Ansatz bedeutet“, sagt der technische Leiter von Grenn NCAP Aleksandar Damyanov. Das neue Verfahren betrachtet auch den Bau von Kraftwerken und Raffinerien, aber noch nicht nicht die Fahrzeug- und Batterieproduktion selbst. Wie bisher kombiniert das Rating die Ergebnisse realer Onroad-Tests und verschiedene Labor-Roller-Bench-Untersuchungen. Jedoch werden die Autos jetzt einem zweistufigen Testprozess unterzogen. Fahrzeuge, die in der ersten Stufe gut abgeschnitten haben, qualifizieren sich für zusätzliche Tests in der zweiten Stufe, um die Robustheit ihrer Leistung unter anspruchsvolleren Bedingungen nachweisen zu können. In der ersten Charge des Jahres 2022 qualifizierte sich nur der Audi Q4 e-Tron für die zusätzliche Robustheitsprüfung. (aum)