Aiways U6 in Kürze bestellbar

Da sich die europäische Version ein wenig vom Modell für den chinesischen Heimatmarkt unterscheidet, macht es Aiways noch ein wenig spannend und zeigt vorerst nur Teaser-Fotos vom U6. Das zweite Modell des Newcomers teilt sich die Basis mit dem bereits erhältlichen U5, folgt aber dem Trend zum SUV mit coupéhaft auslaufender Dachlinie.

Die ersten Engineering-Fahrzeuge sind bereits in der Europa-Zentrale in München für letzte Tests eingetroffen. Die Markteinführung des U6 soll dann in Kürze erfolgen. Das LED-Lichtsystem wurde nahezu unverändert von der Studie 6 Ion übernommen und soll sich durch einen erweiterten Funktionsumfang auszeichnen.



Der U6 hat wie der U5 eine Leistung von 150 kW. Auf dem chinesischen Markt, wo die Bestellungen angelaufen sind, soll das Fahrzeug mit drei verschieden großen Batterien angeboten werden, die Reichweiten zwischen 500 und 650 Kilometer abdecken. (aum)