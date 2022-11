Der Aiways U6 kann jetzt bestellt werden

Aiways hat in Deutschland mit dem Verkauf des U6 begonnen. Das SUV-Coupé mit 63 kWh großer Batterie ist nach Abzug der Förderprämie in Höhe von 6500 Euro zu Preisen ab 41.001 Euro zu bekommen. Die Nettolistenpreise beginnen bei 39.990 Euro. Der 160 kW (218 PS) starke U6 hat eine Normreichweite von bis zu 400 Kilometern und kann sowohl online als auch beim stationären Verkaufspartner Euronics bestellt werden. Die Auslieferung soll in der ersten Jahreshälfte 2023 beginnen. Mit dem Start des zweiten Modells baut Aiways die Servicestützpunkte in Zusammenarbeit mit A.T.U. in den nächsten Wochen auf 50 Filialen aus. (aum)