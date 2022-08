Am ersten Tag 2000 Bestellungen für den Aiways U6

In seinem Heimatland ist der U6 des chinesischen Herstellers Aiways bei der Premiere gut angekommen. Vorgestellt wurde das vollelektrische SUV-Coupé einem Millionenpublikum im Rahmen der TV-Gesangstalentshow „Sing! China“. Schon am ersten Tag gingen 2000 Bestellungen ein. In Kürze soll das neue Modell auch nach Europa kommen, wo bereits das E-SUV U5 vermarktet wird. Unter anderem ist das Fahrzeug auch mit Anhängerkupplung und Dachzelt erhältlich. Aiways hat angekündigt, jedes Jahr ein weiteres neues Fahrzeug auf den Markt zu bringen. (aum)